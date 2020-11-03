Фрезер Makita RP1110C

Makita RP1110C - компактный электрический фрезер для отделки кромок мебельных панелей, нарезания шипов, вырезки фасонных отверстий и массы других задач, связанных со столярным делом. Фрезер оснащен мощным двигателем, позволяющим развивать высокие обороты для получения полностью отделанной фасонной поверхности за один проход, а так же регулируемым револьверным упором для быстрой перенастройки

Характеристики: