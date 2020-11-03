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Дрель электрическая Bosch GSB 13 RE (0.601.217.102) ударная

Артикул: 33514
  • Дрель ударная Bosch GSB 13 RE (ЗВП) (0601217102) - фото 1
  • Дрель электрическая Bosch GSB 13 RE (0.601.217.102) ударная - фото 2
  • Дрель электрическая Bosch GSB 13 RE (0.601.217.102) ударная - фото 3
  • Дрель электрическая Bosch GSB 13 RE (0.601.217.102) ударная - фото 4
Дрель ударная Bosch GSB 13 RE (ЗВП) (0601217102) - фото 1
Дрель электрическая Bosch GSB 13 RE (0.601.217.102) ударная - фото 2
Дрель электрическая Bosch GSB 13 RE (0.601.217.102) ударная - фото 3
Дрель электрическая Bosch GSB 13 RE (0.601.217.102) ударная - фото 4
4 620 руб. 
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+ 82 КэтКоинов
Артикул: 33514
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 36 месяцев
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БрендBosch
Тип товараДрель электрическая
Макс. диаметр сверления (бетон)13 мм
Макс. диаметр сверления (дерево)25 мм
Макс. диаметр сверления (металл)10 мм
Макс. количество ударов в минуту25000 уд/мин
Тип патронабыстрозажимной
Макс. диаметр патрона13 мм
Мин. диаметр патрона1.5 мм
Вес, кг1.6
ударная дрель-шуруповерт, мощность 600 Вт, быстрозажимной патрон, диаметр патрона 1.5 - 13 мм, питание от сети, вес 1.6 кг


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Дрель электрическая Bosch GSB 13 RE (0.601.217.102) ударная - стоимость товара 4620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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