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Автомобильная акустика Alpine SPG-69C2

Артикул: 32761
Автомобильная акустика Alpine SPG-69C2
4 610 руб. 
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+ 62 КэтКоинов
Артикул: 32761
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендAlpine
Тип товараАвтоакустика
Импеданс4 Ом
Корпусесть
Материал дифузораполипропилен, слюда
Материал подвесарезина
Номинальная мощность75 Вт
Пиковая мощность300 Вт
Чувствительность91 дБ
Длина, см15
Ширина, см23
Высота, см7.56
Вес, кг3.4
двухполосная коаксиальная АС, типоразмер: овальный 15x23 см (6x9 дюйм.), номинальная мощность 75 Вт, максимальная мощность 300 Вт, чувствительность 91 дБ , импеданс 4 Ом, диапазон частот 65 - 18000 Гц


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Автомобильная акустика Alpine SPG-69C2 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4610 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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