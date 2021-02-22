Мяч волейбольный GALA Beach Play 06 пляжный шитый (PU), BP 5273 S, Бело-сине-оранжевый,

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Gala
|Тип товара
|Мяч Волейбольный
|Материал
|PU
|Уровень игры
|любительский
|Размер, мм
|0,2х0,2х0,1
|Цвет
|белый, синий, оранжевый
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