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Мяч имеет микроволоконную подложку. Современный 10-панельный дизайн (промышленный дизайн зарегистрирован в ЕС). Отличные летные характеристики мяча, хорошая видимость и разрешение по игре. Мяч соответствует всем формальным параметрам и предназначен для участия в соревнованиях. Вес 260-280 г, окружность 650-670 мм.

Мяч волейбольный GALA Pro Line 10 соревновательный клееный (PU), BV 5821 S CZ, Бело-сине-красный, - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.