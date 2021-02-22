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Мяч рекомендуется детям до 12 лет и младше. Легкий мяч предназначен для специального обучения в детских спортивных командах и клубах. Вес от 220-240 г, окружность 650-670 мм.

Мяч волейбольный GALA Volleyball 10 тренировочный клееный (PU), BV 5651 S, Желто-сине-красный, - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.