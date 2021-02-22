Шарики для настольного тенниса 40мм Stiga Мастер ABS 1 звезда 6шт, 2303-06, Оранжевый, 40 мм

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|STIGA
|Тип товара
|Шарики для настольного тенниса
|Комплектация
|6 шариков, упаковка
|Материал
|целлулоид
|Размеры, м
|0,04х0,08х0,16
Телефон для звонков в Казани
Круглосуточная горячая линия
8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный
Электронная почта
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв