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Шарики для настольного тенниса 40мм Stiga Мастер ABS 1 звезда 6шт, 2303-06, Оранжевый, 40 мм - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 890 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.