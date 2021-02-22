Мяч футбольный №5 MITRE IMPEL тренировочный (термопластичн.PU), BB1118WIL, Бело-серо-черный,

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|MITRE
|Тип товара
|Футбольные мячи
|Размеры, мм
|200х200х100
|Материал
|PU термопластичный
|Вес, кг
|0,45
|Цвет
|белый, серый, черный
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