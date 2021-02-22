Сетка для настольного тенниса DOBEST с креплением в блистере, W212S, ,

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Dobest
|Тип товара
|Сетка для настольного тенниса
|Комплектация
|металлические стойки с фиксаторами
|Материал
|металл
|Размеры, м
|0,3х0,03х0,1
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