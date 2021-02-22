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Сетка для настольного тенниса с креплением в блистере DOBEST W212S. Подходит для использования как в закрытых помещениях, так и под открытым небом. Легко крепится к полу. Обладает высокими качествами упругости, эластичности и отскока мяча.

Сетка для настольного тенниса DOBEST с креплением в блистере, W212S, , - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.