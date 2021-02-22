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Весы MEDISANA PSS – это хороший выбор для людей, внимательно относящихся к своему здоровью, занимающихся спортом, а также любящих технические новшества. Выдающейся особенностью представленной модели является наличие солнечных батарей в качестве элементов питания. Подзарядка происходит при помощи яркого света, подойдет даже обычная настольная лампа. Максимальная нагрузка – 180 кг.

Весы напольные электронные Medisana PSS 40470 прозрачный/черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.