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Гантели с виниловым покрытием универсальный спортивный снаряд, который подходит мужчинам и женщинам, подросткам и людям пожилого возраста. Упражнения с гантелями заставляют работать огромное количество мышц, увеличивают силу и улучшают ловкость.

Гантели обливные с виниловым покрытием INDIGO, 92005 IR, Розовый, 0,5кг*2шт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.