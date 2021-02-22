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Лейка для душа Ledeme L12

Артикул: 314863
Лейка для душа Ledeme L12
230 руб. 
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Артикул: 314863
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендLedeme
Тип товараДушевая лейка (ручная)
Кол-во режимов лейки5
Переключение режимовповоротное
Материалпластик
Подсветканет
Стильклассика
Страна бренда Россия
Формакруг
Цветхром
Предназначена для рассеивания душевого потока. Выполнена из качественных износостойких материалов. Эргономичный дизайн.


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Лейка для душа Ledeme L12 - стоимость товара 230 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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