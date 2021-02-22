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Смеситель для ванны Rossinka RS43-36

Артикул: 314614
  • Смеситель для ванны Rossinka RS43-36 - фото 1
  • Смеситель для ванны Rossinka RS43-36 - фото 2
Смеситель для ванны Rossinka RS43-36 - фото 1
Смеситель для ванны Rossinka RS43-36 - фото 2
6 048 руб. 

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Артикул: 314614
В наличии
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Коллекция RS4
filter_noneТовар входит в коллекцию RS4

Коллекция RS4

БрендRossinka
Тип товараСмесители для ванны
Аэратор в комплектеесть
Монтажнастенный
Форма изливатрадиционный
Удлинненый изливнет
Термостатнет
Поворотный изливда
Переключатель на фильтрнет
Встраиваемыйнет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машинунет
Кол-во монтажных отверстий2
Запорный клапанкерамический картридж
Длина излива167 мм
Держатель для душа в комплектеесть
Выдвижной изливнет
Эко-режимнет
Материал корпусалатунь
Особенностижесткая подводка
Подсветканет
Ручной душ (лейка) в комплектеесть
Страна бренда Россия
Тип управленияоднорычажный
Цветхром
Длина, см19
Ширина, см18
Высота, см16.3
Материал изготовления корпуса - латунь, жесткая подводка. Способ монтажа - настенный


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Самовывоз невозможен
Смеситель для ванны Rossinka RS43-36 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 6048 руб., вам надо позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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