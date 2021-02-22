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Коврик для йоги и фитнеса INDIGO PVC, YG06, Голубой, 173*61*0,6 см - данный товар вы можете купить по цене 790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.