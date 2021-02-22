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Коврик для йоги и фитнеса INDIGO PVC с рисунком Цветы, YG03P, Фиолетовый, 173*61*0,3 см – стоимость товара 690 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(800)505-43-75 в Казани. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.