Диск балансировочный INDIGO пластиковый, 97390 IR, Голубой, 40*10см - по цене 1260 руб. в Казани. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(800)505-43-75 в Казани. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
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