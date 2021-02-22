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Ролик массажный для йоги INDIGO Foam roll, IN021, Розовый, 15*45 см - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1140 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.