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Ролик массажный для йоги INDIGO Foam roll, IN021, Фиолетовый, 15*45 см - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1140 руб., позвонив по телефону 8(800)505-43-75 в Казани, или оформив покупку через корзину.