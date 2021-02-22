Бутылка для воды INDIGO ORSHA, IN014, Красный, 600 мл

Спортивный шейкер INDIGO – это удобная ёмкость для приготовления напитков коктейлей. Шейкер для спортивного питания — почти такая же необходимая вещь, как пояс тяжелоатлета или бутсы футболиста. Крышка спортивных шейкеров - закручивающаяся — так надёжнее, она позволяет легко смешивать ингредиенты и препятствует образованию комочков. Всего несколько встряхиваний - и ваш коктейль готов. Спортивный шейкер -бутылка для протеинов - герметичен и его можно брать с собой прямо на тренировку. Термостоек, изготовлен из безопасного пластика, бутылочки химически устойчивы, они не выделяют опасных токсинов при соприкосновении с пищей, кислотами и щелочью. Это экологический материал, который не содержит Бисфеонал-А. Он исключительно прочен и стоек к ударам, не впитывает запахов и цвета.