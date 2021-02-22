Бутылка для воды INDIGO SELIGER, IN143, Черно-белый, 790 мл

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Indigo
|Тип товара
|Шейкер
|Высота, см
|25
|Дополнительные функции
|с защитным носиком от протекания
|Материал
|LDPE
|Объем, мл
|790
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