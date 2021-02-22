Бутылка для воды (шейкер) INDIGO BOLON, IN016, Салатово-синий, 600 мл

Спортивный шейкер Indigo Bolon IN016 600ml Light Green-Blue – это удобная ёмкость для приготовления напитков коктейлей. Шейкер для спортивного питания по оптовым ценам— необходимая вещь, как пояс тяжелоатлета или бутсы футболиста. Спортивный шейкер INDIGO - пластиковый шейкер — он легок, прочен и безопасен в эксплуатации. Крышка спортивных шейкеров - закручивающаяся — так надёжнее. Позволяет легко смешивать ингредиенты и препятствует образованию комочков. Всего несколько встряхиваний - и ваш коктейль готов. Спортивный шейкер -бутылка для протеинов - герметичный, его можно брать с собой прямо на тренировку. Особенности: Два съёмных контейнера, стакан для жидкости, вогнутое сито, крышка с горлышком, мерная шкала