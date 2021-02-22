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Уникальная бутылочка для воды с сеточкой, откручивающей крышкой, блокировкой случайного открывания и ремешком для удобного ношения. Бутылка сделана из тритана -пищевой, безопасный, высокопрочный пластик, не содержит запаха. Можно использовать жидкости с диапазоном температур от -10 до +96 °C. Бутылочка снабжена мерной шкалой, что позволяет вам контролировать уровень потребляемой жидкости.

Бутылка для воды с сеточкой UZSPACE тритан, 6002, Бирюзовый, 500 мл - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.