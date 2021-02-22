Набор препаратов Микромед "Общая биология" (14 обр.)

Наборы готовых препаратов для микроскопа специально созданы для проведения самостоятельных исследований. Препараты сгруппированы в 3 набора: - ботаника и зоология, - анатомия и физиология, - общая биология. Чтобы природное любопытство не иссякло, лучше всего избирать наглядные и выразительные способы донесения знаний. Микропрепараты подобраны таким образом, чтобы знакомство с биологией проходило наиболее увлекательно. Все микропрепараты подписаны, пронумерованы и помещены в пластиковые кейсы с индивидуальными ячейками, поэтому они не перепутаются и не растеряются в процессе исследований. Размеры готовых препаратов стандартные (25 мм х 76 мм) и подходят для использования с любым биологическим микроскопом Микромед. 14 образцов, 10 предметных стекол, покровные стекла. Образцы: пенициллин цельный организм, аспергилл (гриб) цельный организм, черная плесень, дрожжи, хламидомонада цельный организм, эпидермис (кожица) лука цельный организм, оплодотворенная спирогира цельный организм, мох продольное сечение, дрозофила (норма), мутация дрозофилы (бескрылая форма), дробление яйцеклетки, хромосомы человека, клетка бактерии, прорастание пыльцы цельный организм.