Набор препаратов Микромед "Ботаника" (16 обр. для школы)

Наборы готовых препаратов предназначены для самостоятельного изучения и проведения школьных лабораторных работ по основным курсам биологии: ботанике, зоологии, общей биологии, анатомии и физиологии. Учебный микропрепарат представляет собой предметное стекло с расположенным и закрепленным на нем объектом, уже подготовленным для исследования под микроскопом. Сверху объект накрыт тонким покровным стеклом. Размеры готовых препаратов стандартные (25 мм х 76 мм) и подходят для использования с любым биологическим микроскопом Микромед. Все микропрепараты подписаны, пронумерованы и помещены в пластиковые кейсы с индивидуальными ячейками для удобства хранения и изучения. 16 образцов, 7 предметных стекол, покровные стекла. Образцы: стебель кукурузы продольное сечение, стебель подсолнечника поперечное сечение, стебель сосны поперечное сечение, эпидермис репчатого лука цельный организм, митоз корешка лука, пыльник лилии поперечное сечение, лист сосны поперечное сечение, лист поперечный разрез, пыльца лилии цельный организм, пыльца сосны цельный организм, спирогира цельный организм, корень поперечный срез, корневой чехлик, зерновки кукурузы продольный срез, гаметофит папоротника, спорангий кукушкина льна.