Стойка-тренога GreenBean C-Stand 325S

GreenBean C-Stand 325S — надежная стальная телескопическая трехсекционная стойка-тренога из хромированной стали, высотой 155–325 см со шпиготом диаметром 5/8, шаровой мини-головкой и винтовым переходником 1/4” в комплекте. Такой тип стоек повышенной устойчивости применяется на выезде для размещения различного оборудования для видеосъемки весом до 10 кг. Съемная центральная колонна представляет собой трехсекционную телескопическую конструкцию из труб диаметром 25/30/35 мм. Утолщенная стенка трубы и мощные зажимы со стальными фиксирующими винтами диаметром 10 мм, обеспечивают осевую грузоподъемность стойки до 10 кг. Пружинный амортизатор предохраняет оборудование от удара, в случае резкого ослабления зажимов-фиксаторов. Центральная колонна крепится к стойке-треноге при помощи стального винта-зажима. Угол между ножками стойки в разложенном виде составляет 120?, размах ног при этом 84 см. Стойка устойчива при установке на неровных поверхностях благодаря пластиковым ножкам-наконечникам скошенной формы, которые так же защищают от коррозии в уличных условиях. В разобранном и собранном виде стойка компактна: ноги складываются в одну плоскость для удобства хранения, длина сложенной центральной телескопической колонны 133 см. Вес стойки 6.1 кг. В комплект входит шаровая миниголовка, которая служит для установки цифровых видео- и фотокамер и винтовой переходник 1/4”.