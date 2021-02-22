Набор препаратов Микромед "Общая биология" (9 обр. для школы)

Наборы готовых препаратов предназначены для самостоятельного изучения и проведения школьных лабораторных работ по основным курсам биологии: ботанике, зоологии, общей биологии, анатомии и физиологии. Учебный микропрепарат представляет собой предметное стекло с расположенным и закрепленным на нем объектом, уже подготовленным для исследования под микроскопом. Сверху объект накрыт тонким покровным стеклом. Размеры готовых препаратов стандартные (25 мм х 76 мм) и подходят для использования с любым биологическим микроскопом Микромед. Все микропрепараты подписаны, пронумерованы и помещены в пластиковые кейсы с индивидуальными ячейками для удобства хранения и изучения. 9 образцов, 15 предметных стекол, покровные стекла. Образцы: аспергилл (гриб) цельный организм, хламидомонада цельный организм, эпидермис (кожица) лука цельный организм, оплодотворенная спирогира цельный организм, лишайник сечение, мох продольное сечение, прорастание пыльцы цельный организм, срез семязачатка, клетка бактерии.
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв