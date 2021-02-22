Набор препаратов Микромед "Общая биология" (9 обр. для школы)

Наборы готовых препаратов предназначены для самостоятельного изучения и проведения школьных лабораторных работ по основным курсам биологии: ботанике, зоологии, общей биологии, анатомии и физиологии. Учебный микропрепарат представляет собой предметное стекло с расположенным и закрепленным на нем объектом, уже подготовленным для исследования под микроскопом. Сверху объект накрыт тонким покровным стеклом. Размеры готовых препаратов стандартные (25 мм х 76 мм) и подходят для использования с любым биологическим микроскопом Микромед. Все микропрепараты подписаны, пронумерованы и помещены в пластиковые кейсы с индивидуальными ячейками для удобства хранения и изучения. 9 образцов, 15 предметных стекол, покровные стекла. Образцы: аспергилл (гриб) цельный организм, хламидомонада цельный организм, эпидермис (кожица) лука цельный организм, оплодотворенная спирогира цельный организм, лишайник сечение, мох продольное сечение, прорастание пыльцы цельный организм, срез семязачатка, клетка бактерии.