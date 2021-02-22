Набор препаратов Микромед "Зоология" (11 обр. для школы)

Наборы готовых препаратов предназначены для самостоятельного изучения и проведения школьных лабораторных работ по основным курсам биологии: ботанике, зоологии, общей биологии, анатомии и физиологии. Учебный микропрепарат представляет собой предметное стекло с расположенным и закрепленным на нем объектом, уже подготовленным для исследования под микроскопом. Сверху объект накрыт тонким покровным стеклом. Размеры готовых препаратов стандартные (25 мм х 76 мм) и подходят для использования с любым биологическим микроскопом Микромед. Все микропрепараты подписаны, пронумерованы и помещены в пластиковые кейсы с индивидуальными ячейками для удобства хранения и изучения. 11 образцов, 13 предметных стекол, покровные стекла. Образцы: гидра продольное сечение, гидра поперечное сечение, аскарида жен продольное сечение, дождевой червь поперечное сечение, чешуя золотой рыбки цельный организм, перо птицы цельный организм, лапка пчелы цельный организм, крыло бабочки цельный организм, ротовой аппарат бабочки, ротовой аппарат саранчи, ороговевающий эпителий.