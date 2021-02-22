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Механизм фокусировки GreenBean iStab Motor 4PRO для стедикама

Артикул: 314365
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  • Механизм фокусировки GreenBean iStab Motor 4PRO для стедикама - фото 2
  • Механизм фокусировки GreenBean iStab Motor 4PRO для стедикама - фото 3
  • Механизм фокусировки GreenBean iStab Motor 4PRO для стедикама - фото 4
  • Механизм фокусировки GreenBean iStab Motor 4PRO для стедикама - фото 5
  • Механизм фокусировки GreenBean iStab Motor 4PRO для стедикама - фото 6
  • Механизм фокусировки GreenBean iStab Motor 4PRO для стедикама - фото 7
  • Механизм фокусировки GreenBean iStab Motor 4PRO для стедикама - фото 8
Механизм фокусировки GreenBean iStab Motor 4PRO для стедикама - фото 1
Механизм фокусировки GreenBean iStab Motor 4PRO для стедикама - фото 2
Механизм фокусировки GreenBean iStab Motor 4PRO для стедикама - фото 3
Механизм фокусировки GreenBean iStab Motor 4PRO для стедикама - фото 4
Механизм фокусировки GreenBean iStab Motor 4PRO для стедикама - фото 5
Механизм фокусировки GreenBean iStab Motor 4PRO для стедикама - фото 6
Механизм фокусировки GreenBean iStab Motor 4PRO для стедикама - фото 7
Механизм фокусировки GreenBean iStab Motor 4PRO для стедикама - фото 8
9 363 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 314365
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БрендGreenBean
Тип товараАксессуары для микроскопов
Особенностиразмеры фокус-мотора без крепления: 105х70х35 мм, размеры модуля: 50х37х30 мм
Механизм фокусировки («фоллоу фокус») GreenBean iStab Motor 4PRO позволяет плавно и без нарушения стабилизации камеры, прямо во время съемки, управлять фокусировкой объективов на фотоаппаратах, установленных на стедикам iStab 4PR. Плавность хода обеспечивается безлюфтовым передаточным механизмом с соединительной зубчатой муфтой. Благодаря прецизионной работе шагового двигателя, люфты и задержки отсутствуют не только в начале движения муфты в прямом направлении, но и во время реверса. Управление осуществляется при помощи крупного ?35 мм диска муфты фокусировки на модуле управления и диска фокусировки такого же диаметра, закрепляемого на корпусе стедикама. Также возможно дистанционное управление со смартфона при помощи программ, управляющих стедикамом. Беззвучная работа мотора и всей системы позволяет использовать его при видеосъемке с синхронной записью звука. Благодаря особой конструкции, состоящей из крепежного стержня и кронштейна, механизм фокусировки совместим с большинством объективов DSRL и беззеркальных камер. Крепежный стержень устанавливается при помощи комплектных винтов на передней части платформы стедикама iStab Motor 4PRO. Механизм фокусировки устанавливается через кронштейн на крепежном стержне и может менять свое положение как по горизонтали (по всей длине крепежного стержня), так и по вертикали (в пределах 3 см). Далее механизм подключается к стедикаму кабелем USB-C. На объектив необходимо надеть ремень из комплекта для того, чтобы зубчатое колесо могло прокручивать кольцо трансфокации (для изменения фокусного расстояния) или ручной фокусировки. Благодаря длине крепежного стержня 215 мм и диаметру зубчатого фокусировочного кольца 105 мм, устройство подходит для использования с различными объективами, которые могут быстро меняться прямо во время съемки. Надежная фиксация положения механизма фокусировки производится закручиванием винта с удобной переставной ручкой типа «храповик». Ручка дополнительно фиксируется шестигранным винтом в основании, при помощи комплектного шестигранного ключа. Второй шестигранный ключ используется для закручивания комплектных крепежных винтов – положение механизма фокусировки будет устойчиво. Для удобства использования механизм фокусировки и модуль управления оснащены индикаторами режима работы, которые сигнализирует о величине заряда встроенной батареи. Индикатор на модуле управления также поможет откалибровать механизм (см. руководство по эксплуатации). В комплект входит удобный жесткий кейс для хранения и транспортировки механизма фокусировки, который оберегает устройство от повреждений.


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