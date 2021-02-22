Набор луп с подсветкой Veber S-Clamp 3 с держателем «третья рука»

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Veber
|Тип товара
|Лупы
|Вес, кг
|0,825
|Габариты
|22,5х14,5х22 см
|Диаметр линзы, мм
|90, 75, 37
|Конструкция
|настольная
|Корпус
|пластик, алюминий, сталь
|Материал оптики
|стекло
|Назначение
|ювелирная, электроника
|Увеличение, крат
|2,5 / 5 / 16
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