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Набор луп с держателем «третья рука» для выполнения тонких паяльно-сборочных работ в электронике, ювелирном деле. В комплекте три лупы со светодиодной подсветкой, держатели (крокодилы), подставка для паяльника. Питание от сети (через адаптер) или от батареек типа АА.

Набор луп с подсветкой Veber S-Clamp 3 с держателем «третья рука» - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.