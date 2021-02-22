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Резиновый мяч для самых юных любителей игры в баскетбол. Можно играть в помещении и на улице. Вес в упаковке: 390 г. Числовые параметры соответствуют размеру №3.

Мяч баскетбольный №3 JOEREX (резина), 03 JB, , - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.