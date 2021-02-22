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Насадки для электрических зубных щеток для взрослых и индивидуального пользования. Высококачественная щетина DuPont эффективно чистит и деликатно удаляет зубной налет, а технология возвратно-вращательных движений B.Well PRO-810 позволяет очистить поверхность зуба со всех сторон. Эти насадки предназначены для моделей электрических зубных щеток PRO-810, MED-820, а также подходят для большинства моделей зубных щеток популярных производителей. В комплект входят 4 насадки с разноцветными кольцами – удобно для 4 пользователей.

Насадки для зубных щеток B.Well PRO-810/MED-820 (4шт) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.