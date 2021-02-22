Насадки для зубных щеток Oral-B Sensitive Clean + Sensi Ultra Thin (2шт)

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Сменные насадки для зубной щетки Oral-B Sensitive Clean 1 шт. и Sensi Ultra Thin 1 шт. Сменная насадка Sensitive обеспечивает превосходную чистку для чувствительных зубов и десен по сравнению с обычной мануальной зубной щеткой. Сменная насадка Sensi обеспечивает превосходную чистку для чувствительных зубов и десен по сравнению с обычной мануальной зубной щеткой. Оснащена экстрамягкими щетинками. Обеспечивает очень бережную чистку. Идеально подходит для чистки чувствительных и воспаленных участков полости рта. Подходит ко всем электрическим зубным щеткам Oral-B, кроме звуковых электрических зубных щеток Oral-B Sonic/Pulsonic.

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