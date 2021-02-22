Насадки для зубных щеток Oral-B CrossAction (4шт)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Oral-B
|Тип товара
|Сменные насадки
|Насадок в комплекте
|4
|Типы насадок
|сменные
|Форма основной насадки
|круглая
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