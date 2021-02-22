Насадки для зубных щеток Oral-B CrossAction (4шт)

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Сменные насадки для зубной щетки Oral-B CrossAction (4 ШТ.) Насадка Cross Action для электрических зубных щеток предназначена для чистки межзубных промежутков и охватывает б?льшую поверхность зубов по сравнению с обыкновенной зубной щеткой. Щетинки, расположенные под определенным углом, обеспечивают превосходную чистку полости рта. Разная длина щетинок позволяет добраться до труднодоступных участков и удалить больше зубного налета, чем при использовании обыкновенной зубной щетки. Подходит ко всем электрическим зубным щеткам Oral-B, кроме звуковых электрических зубных щеток Oral-B Sonic/Pulsonic.

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