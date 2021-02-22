Круизер INDIGO (шасси пластиковое, 608z, колеса PVC), LS-P2206-D, Салатовый, 56,5*15 см

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Indigo
|Тип товара
|Скейт
|Длина деки
|56,5 см
|Вес, кг
|1,7
|Диаметр колес
|60 мм
|Максимальная нагрузка, кг
|50
|Материал колес
|PVC
|Подвеска
|пластик
|Подшипник
|608Z
|Ширина деки
|15 см
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