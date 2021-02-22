Круизер INDIGO (шасси пластиковое, 608z, колеса PVC), LS-P1705, Розовый, 43,18*12,7 см

Круизер INDIGO LS-P1705 43,18*12,7см шасси усиленный пластик,подш 608z ,колеса белые PVC 50*30, максимальный вес пользователя 30 кг. Идеальное средство для развития начальных навыков катания для самых маленьких. Оригинальное цветовое решение не оставит равнодушным ни одного ребенка! Круизер имеет широкие и мягкие колеса, что безусловно влияет на сцепление с дорогой. Несомненная польза этой модели в том, что процесс передвижения на ней создает определенный уровень нагрузки на все мышцы ребенка, формируя первый опыт балансирования. Катание на круизере развивает координацию малыша, учит его контролировать равновесие, укрепляет общий тонус организма.