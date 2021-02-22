Пылесос Tefal TW6856EA черный/серый

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Пылесос X-Trem Power показывает высокую производительность и максимальную эффективность уборки на любом типе покрытия, подтвержденную классом эффективности 3А+АА. Мощная высокоэффективная насадка быстро и тщательно удаляет пыль, грязь и жидкости на любом типе покрытия. Усовершенствованная технология двухуровневой фильтрации воздуха удерживает >99,98% всасываемой пыли. Благодаря увеличенной вместимости XL (4,5 л) даже длительная уборка в больших помещениях будет комфортной – замена пылесборника Hygiene+ происходит редко и без случайного выброса пыли. Пылесос X-Trem Power готов принять любой вызов и гарантировать идеальную чистоту вашего дома.

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