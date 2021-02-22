Пылесос Philips PowerGo FC8296/01 синий/черный

Насадка Турбо с вращающейся щеткой убирает пыль и шерсть животных, подготавливая ковры к более глубокой очистке. Специальная насадка для уборки шерсти животных с диванов, кресел и подушек, где любит лежать ваш питомец. Мешки s-bag служат на 50 % дольше и обеспечивают максимальную мощность всасывания вплоть до полного заполнения. Мешок подходит для всех моделей, а герметичная конструкция гарантирует удобную и гигиеничную утилизацию. Выполняйте уборку дольше, не отключая прибор от сети, благодаря рабочему диапазону до 9 метров. Фильтр Super Clean Air удерживает более 99 % вредных частиц, таких как пыльца, пылевой клещ и шерсть животных. Чистый и здоровый воздух в вашем доме.