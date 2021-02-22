Пылесос Starwind SCB1110 черный/красный

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Чистите грязь и пыль на ковровом и твердом полу с помощью пылесоса STARWIND SCB1110. Сочетая плотное уплотнение с воздушным потоком, напольная головка обеспечивает сильное всасывание для достижения впечатляющих результатов даже при минимальной мощности. Пылесос эффективно удаляет частицы пыли из всасываемого воздуха, благодаря чему воздух в доме становится таким же чистым, как только что пропылесосенный пол.

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