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Пылесос Starwind SCB1110 черный/красный

Артикул: 314099
  • Пылесос Starwind SCB1110 черный/красный - фото 1
  • Пылесос Starwind SCB1110 черный/красный - фото 2
  • Пылесос Starwind SCB1110 черный/красный - фото 3
  • Пылесос Starwind SCB1110 черный/красный - фото 4
Пылесос Starwind SCB1110 черный/красный - фото 1
Пылесос Starwind SCB1110 черный/красный - фото 2
Пылесос Starwind SCB1110 черный/красный - фото 3
Пылесос Starwind SCB1110 черный/красный - фото 4
3 670 руб. 
4 253 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 314099
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БрендStarwind
Тип товараПылесосы
Основной цветкрасный
Дополнительный цветчерный
Тип уборкисухая
Тип пылесборникамешок
Емкость пылесборника3 л
Потребляемая мощность, Вт1800
Мощность всасывания, Вт300
Труба всасываниятелескопическая
Уровень шума, дБ83
Комплектациянасадки: для мебели, узкая, для пола
Длина сетевого шнура4.5 м
Прочееавтоматическое сматывание шнура
Вес, кг4,2
Чистите грязь и пыль на ковровом и твердом полу с помощью пылесоса STARWIND SCB1110. Сочетая плотное уплотнение с воздушным потоком, напольная головка обеспечивает сильное всасывание для достижения впечатляющих результатов даже при минимальной мощности. Пылесос эффективно удаляет частицы пыли из всасываемого воздуха, благодаря чему воздух в доме становится таким же чистым, как только что пропылесосенный пол.


Теги товара: для сухой уборки


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