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Пылесос Tefal TW3759EA черный/сиреневый

Артикул: 314060
  • Пылесос Tefal TW3759EA черный/сиреневый - фото 1
  • Пылесос Tefal TW3759EA черный/сиреневый - фото 2
  • Пылесос Tefal TW3759EA черный/сиреневый - фото 3
  • Пылесос Tefal TW3759EA черный/сиреневый - фото 4
  • Пылесос Tefal TW3759EA черный/сиреневый - фото 5
Пылесос Tefal TW3759EA черный/сиреневый - фото 1
Пылесос Tefal TW3759EA черный/сиреневый - фото 2
Пылесос Tefal TW3759EA черный/сиреневый - фото 3
Пылесос Tefal TW3759EA черный/сиреневый - фото 4
Пылесос Tefal TW3759EA черный/сиреневый - фото 5
14 450 руб. 
17 669 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 314060
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БрендTefal
Тип товараПылесосы
Основной цветсиреневый
Дополнительный цветчерный
Тип уборкисухая
Тип пылесборникаконтейнер
Емкость пылесборника1.5 л
Потребляемая мощность, Вт750
Труба всасываниятелескопическая
Уровень шума, дБ79
Комплектациянасадки: пол/ковер, паркетная, щелевая
Длина сетевого шнура6.2 м
Прочееавтоматическое сматывание шнура
Компактный пылесос Compact Power™ Cyclonic с вместительным контейнером для сбора пыли обеспечивает эффективную и комфортную уборку и идеальную чистоту вашего дома. Пылесос показывает высокую производительность класса 3А и обладает отличными показателями уборки на твердых покрытиях, фильтрации пыли и энергосбережения.


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