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Компактный пылесос Compact Power™ Cyclonic с вместительным контейнером для сбора пыли обеспечивает эффективную и комфортную уборку и идеальную чистоту вашего дома. Пылесос показывает высокую производительность класса 3А и обладает отличными показателями уборки на твердых покрытиях, фильтрации пыли и энергосбережения.

Пылесос Tefal TW3759EA черный/сиреневый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.