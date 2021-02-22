Пылесос Tefal TW2947EA белый

SWIFT POWER CYCLONIC – это мощный и компактный пылесос с контейнером, который идеально подходит для ежедневной уборки. Благодаря усовершенствованной циклонной технологии всасываемый воздух полностью очищается от пыли и грязи, оставляя комнату идеально чистой. Высокоэффективная насадка в сочетании с технологией Effitech обеспечивает безупречное качество уборки на любых полах. Благодаря длинному шнуру питания с радиусом 7,6 м и компактному корпусу пылесос удобно использовать даже в больших помещениях и комфортно хранить в шкафу.