Пылесос Tefal TW2947EA белый

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Tefal
|Тип товара
|Пылесосы
|Основной цвет
|белый
|Дополнительный цвет
|серый
|Тип уборки
|сухая
|Тип пылесборника
|контейнер
|Емкость пылесборника
|1.2 л
|Потребляемая мощность, Вт
|750
|Труба всасывания
|телескопическая
|Уровень шума, дБ
|77
|Комплектация
|насадки: пол/ковер, паркетная, для мебели, щелевая
|Длина сетевого шнура
|5 м
|Прочее
|автоматическое сматывание шнура
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