Пылесос Tefal TW7621EA черный/синий

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Tefal
|Тип товара
|Пылесосы
|Основной цвет
|синий
|Дополнительный цвет
|черный
|Тип уборки
|сухая
|Тип пылесборника
|контейнер
|Емкость пылесборника
|2.5 л
|Потребляемая мощность, Вт
|750
|Труба всасывания
|телескопическая
|Уровень шума, дБ
|67
|Функции и особенности
|управление мощностью на рукоятке
|Комплектация
|насадка пол/ковер, паркетная, для мебели, щелевая
|Длина сетевого шнура
|8.4 м
|Прочее
|автоматическое сматывание шнура
|Вес, кг
|8,4
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