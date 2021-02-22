Пылесос Tefal TW7621EA черный/синий

Пылесос Silence Force 4A – это уникальное сочетание эффективности и комфорта. Безмешковый пылесос оснащен инновационной высокоэффективной насадкой P3WER GLIDE, с которой вы добьетесь чистоты класса 4АААА на любой поверхности – от твердых полов до ковров с длинным ворсом. Пылесосу присвоен высший класс качества уборки А в соответствии со стандартами маркировки энергоэффективности ЕС. Удобная ручка Ergo Comfort обеспечивает комфорт и плавность движения во время уборки. Усовершенствованная циклоническая технология позволяет пылесосу захватывать до 99,98% пыли.