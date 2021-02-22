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Пылесос Redmond RV-C343 красный/черный

Артикул: 314027
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  • Пылесос Redmond RV-C343 красный/черный - фото 2
  • Пылесос Redmond RV-C343 красный/черный - фото 3
  • Пылесос Redmond RV-C343 красный/черный - фото 4
  • Пылесос Redmond RV-C343 красный/черный - фото 5
  • Пылесос Redmond RV-C343 красный/черный - фото 6
Пылесос Redmond RV-C343 красный/черный - фото 1
Пылесос Redmond RV-C343 красный/черный - фото 2
Пылесос Redmond RV-C343 красный/черный - фото 3
Пылесос Redmond RV-C343 красный/черный - фото 4
Пылесос Redmond RV-C343 красный/черный - фото 5
Пылесос Redmond RV-C343 красный/черный - фото 6
7 430 руб. 
8 966 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 314027
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БрендRedmond
Тип товараПылесосы
Основной цветкрасный
Дополнительный цветтемно-серый
Тип уборкисухая
Тип пылесборникаконтейнер
Емкость пылесборника1.5 л
Потребляемая мощность, Вт1800
Мощность всасывания, Вт360
Труба всасываниятелескопическая
Уровень шума, дБ80
Функции и особенностирегулятор мощности на корпусе
Комплектациягофрированный шланг, металлическая телескопическая труба, универсальная щетка «пол/ковер», щелевая насадка «2 в 1»
Длина сетевого шнура7 м
Прочееавтоматическое сматывание шнура
Вес, кг6,3
Размеры (ВxШxГ), см40х27х27
Модель С343 имеет совершенную систему фильтрации. Прибор не только удаляет видимый сор и крупные частички пыли, но и очищает воздух. Прежде чем попасть обратно в комнату, воздух проходит через фильтр тонкой очистки НЕРА Н13. Этот фильтр способен задерживать болезнетворные бактерии, воздушные аллергены, споры грибков, пыльцу. Система защиты защищает двигатель прибора от перегрева и продлевает срок эксплуатации пылесоса. В момент критического нагрева, устройство автоматически отключается. Как только пылесос остынет – он снова готов к работе!


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