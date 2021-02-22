Пылесос Redmond RV-C343 красный/черный

Модель С343 имеет совершенную систему фильтрации. Прибор не только удаляет видимый сор и крупные частички пыли, но и очищает воздух. Прежде чем попасть обратно в комнату, воздух проходит через фильтр тонкой очистки НЕРА Н13. Этот фильтр способен задерживать болезнетворные бактерии, воздушные аллергены, споры грибков, пыльцу. Система защиты защищает двигатель прибора от перегрева и продлевает срок эксплуатации пылесоса. В момент критического нагрева, устройство автоматически отключается. Как только пылесос остынет – он снова готов к работе!