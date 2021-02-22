Пылесос Redmond RV-C343 красный/черный

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Redmond
|Тип товара
|Пылесосы
|Основной цвет
|красный
|Дополнительный цвет
|темно-серый
|Тип уборки
|сухая
|Тип пылесборника
|контейнер
|Емкость пылесборника
|1.5 л
|Потребляемая мощность, Вт
|1800
|Мощность всасывания, Вт
|360
|Труба всасывания
|телескопическая
|Уровень шума, дБ
|80
|Функции и особенности
|регулятор мощности на корпусе
|Комплектация
|гофрированный шланг, металлическая телескопическая труба, универсальная щетка «пол/ковер», щелевая насадка «2 в 1»
|Длина сетевого шнура
|7 м
|Прочее
|автоматическое сматывание шнура
|Вес, кг
|6,3
|Размеры (ВxШxГ), см
|40х27х27
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