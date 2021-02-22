Пылесос Bosch BGS2U2030 черный

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Bosch
|Тип товара
|Пылесосы
|Серия
|Serie 4
|Основной цвет
|черный
|Дополнительный цвет
|серебристый
|Тип уборки
|сухая
|Тип пылесборника
|контейнер
|Емкость пылесборника
|1.4 л
|Потребляемая мощность, Вт
|2000
|Труба всасывания
|телескопическая
|Уровень шума, дБ
|78
|Функции и особенности
|индикатор заполнения пылесборника, регулятор мощности на корпусе
|Комплектация
|насадка ковер/пол, щелевая, для мягкой мебели
|Длина сетевого шнура
|7 м
|Вес, кг
|6,7
|Размеры (ВxШxГ), см
|28,8х30х44,5
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