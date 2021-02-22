Пылесос Bosch BGS2U2030 черный

Инновационный мотор HiSpin c аэродинамическими лопастями и оптимизированным воздушным потоком с минимальным энергопотреблением гарантирует первоклассный результат уборки. Выходящий воздух чище, чем воздух в комнате. В HEPA фильтре задерживается 99,95% вредоносных частиц, аллергенов и бактерий. Отлично подходит для людей, страдающих аллергией. Фильтр можно мыть - нет дополнительных расходов на новый фильтр. Пылесос должен иметь постоянную мощность на протяжении всей уборки. Созданная для этого эффективная система сепарации воздуха оптимизирует сбор мусора и пыли. Предотвращаются потери производительности и упрощается процесс обслуживания пылесоса после уборки.