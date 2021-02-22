Пылесос Gorenje VC1701GACWCY белый

Фильтр НЕРА удаляет до 99,95% пыли из воздуха, а также задерживает пыльцу и продукты жизнедеятельности клещей, что очень важно для людей, страдающих астмой или аллергией. Всасываемый воздух проходит через фильтр НЕРА, где частицы пыли и грязи задерживаются в волокнах и там остаются. Прорезиненные колесики предотвращают повреждение деликатных напольных покрытий, например, паркета и обеспечивают постоянный контакт с поверхностью. Пылесос не оставляет следов и царапин на гладких и твердых поверхностях. Пылесос комплектуется специальной насадкой 2 в 1, которая значительно упростит уборку в доме. Благодаря компактным размерам пылесос идеально подходит для небольших квартир. Его можно хранить в кладовой или шкафу, так как он занимает совсем немного места.