Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!

Пылесос SWIFT POWER CYCLONIC идеально подходит для ежедневной уборки благодаря высокой мощности и компактному корпусу. Усовершенствованная циклонная технология в сочетании с высокоэффективной насадкой обеспечивают отличное качество сбора пыли и максимальную фильтрацию воздуха. А благодаря небольшим размерам и эргономичному дизайну пылесос удобно хранить и использовать.

Пылесос Tefal TW2922EA бирюзовый/черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.