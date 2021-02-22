Надувные ворота BestWay 52058B (213x122x137 см) ворота+2 мяча

Надувные футбольные ворота BestWay могут быть установлены за считанные минуты в любом удобном месте. Компактны в сложенном виде. Их можно взять с собой на прогулку в городе, в загородную поездку, в отпуск. Спортивный азарт и всеобщее веселье обеспечены! В комплект помимо самих ворот входят два надувных мяча диаметром 36 см. Сетка ворот изготовлена из нейлона. Предназначен для детей от 3 лет и взрослых.