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Главная Товары для взрослых Секс-игрушки Вибраторы RealStick Elite by TOYFA Реалистичный вибратор TOYFA RealStick Elite Vibro 981009, TPR, телесный, 7 режимов вибрации, 18,5 см

Реалистичный вибратор TOYFA RealStick Elite Vibro 981009, TPR, телесный, 7 режимов вибрации, 18,5 см

Артикул: 313900
  • Реалистичный вибратор TOYFA RealStick Elite Vibro 981009, TPR, телесный, 7 режимов вибрации, 18,5 см - фото 1
  • Реалистичный вибратор TOYFA RealStick Elite Vibro 981009, TPR, телесный, 7 режимов вибрации, 18,5 см - фото 2
  • Реалистичный вибратор TOYFA RealStick Elite Vibro 981009, TPR, телесный, 7 режимов вибрации, 18,5 см - фото 3
  • Реалистичный вибратор TOYFA RealStick Elite Vibro 981009, TPR, телесный, 7 режимов вибрации, 18,5 см - фото 4
  • Реалистичный вибратор TOYFA RealStick Elite Vibro 981009, TPR, телесный, 7 режимов вибрации, 18,5 см - фото 5
  • Реалистичный вибратор TOYFA RealStick Elite Vibro 981009, TPR, телесный, 7 режимов вибрации, 18,5 см - фото 6
  • Реалистичный вибратор TOYFA RealStick Elite Vibro 981009, TPR, телесный, 7 режимов вибрации, 18,5 см - фото 7
  • Реалистичный вибратор TOYFA RealStick Elite Vibro 981009, TPR, телесный, 7 режимов вибрации, 18,5 см - фото 8
  • Реалистичный вибратор TOYFA RealStick Elite Vibro 981009, TPR, телесный, 7 режимов вибрации, 18,5 см - фото 9
  • Реалистичный вибратор TOYFA RealStick Elite Vibro 981009, TPR, телесный, 7 режимов вибрации, 18,5 см - фото 10
Реалистичный вибратор TOYFA RealStick Elite Vibro 981009, TPR, телесный, 7 режимов вибрации, 18,5 см - фото 1
Реалистичный вибратор TOYFA RealStick Elite Vibro 981009, TPR, телесный, 7 режимов вибрации, 18,5 см - фото 2
Реалистичный вибратор TOYFA RealStick Elite Vibro 981009, TPR, телесный, 7 режимов вибрации, 18,5 см - фото 3
Реалистичный вибратор TOYFA RealStick Elite Vibro 981009, TPR, телесный, 7 режимов вибрации, 18,5 см - фото 4
Реалистичный вибратор TOYFA RealStick Elite Vibro 981009, TPR, телесный, 7 режимов вибрации, 18,5 см - фото 5
Реалистичный вибратор TOYFA RealStick Elite Vibro 981009, TPR, телесный, 7 режимов вибрации, 18,5 см - фото 6
Реалистичный вибратор TOYFA RealStick Elite Vibro 981009, TPR, телесный, 7 режимов вибрации, 18,5 см - фото 7
Реалистичный вибратор TOYFA RealStick Elite Vibro 981009, TPR, телесный, 7 режимов вибрации, 18,5 см - фото 8
Реалистичный вибратор TOYFA RealStick Elite Vibro 981009, TPR, телесный, 7 режимов вибрации, 18,5 см - фото 9
Реалистичный вибратор TOYFA RealStick Elite Vibro 981009, TPR, телесный, 7 режимов вибрации, 18,5 см - фото 10
3 370 руб. 
3 800 руб. 
Купить
+ 52 КэтКоинов
Артикул: 313900
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендRealStick Elite by TOYFA
Тип товараВибраторы
Диаметр4.5 см
Длина18.5 см
Количество режимов7
Комплектациявибратор, пульт управления, упаковка
МатериалTPR
Особенностивлагостойкий, на присоске
Режимы работывибрация
Стимуляциявагинальной области
Тип питаниябатарейки
Тип управлениякнопки
Цветтелесный
Материал, который используется при производстве этого фаллоса, придаёт ему бархатистую нежность и необходимую гибкость, а также помогает быстро принимать температуру тела. Благодаря этому ощущения от игр с вибратором не отличаются от секса с реальным партнёром. Даже позами этот чудо-фаллос даёт возможность насладиться любыми, ведь у него имеется присоска для крепления на твёрдой поверхности. Конечно, внешнее 100-процентное сходство с настоящим эрегированным членом также добавляет процессу нужное настроение. Да, только пенис мужчины способен сравниться с дополнительной стимуляцией мягким рельефом игрушки. А вот 7 программ вибрации не заменит даже самый страстный любовник. Волнующе нежный, мощный и сильный или умеренный средний режим — интимные развлечения заиграют по-новому с этим вибратором!


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Реалистичный вибратор TOYFA RealStick Elite Vibro 981009, TPR, телесный, 7 режимов вибрации, 18,5 см - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3370 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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