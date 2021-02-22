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Бутылка для воды и напитков Igloo Tahoe 24 Aqua — это большая герметичная пластиковая бутылка для воды с откидной пробкой, фиксатором закрытого положения и встроенной в крышку ручкой для переноски. Tahoe 24 Aqua имеет объем 710 мл, обладает высокой прочностью и продуманным функционалом, подходит для ежедневного использования.

Бутылка для воды Igloo Tahoe 24 Aqua 710ml Turquoise 170389 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.