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Стринги со сменными шарами, TOYFA Metal, серебристый

Артикул: 313773
  • Стринги со сменными шарами, TOYFA Metal, серебристый - фото 1
  • Стринги со сменными шарами, TOYFA Metal, серебристый - фото 2
  • Стринги со сменными шарами, TOYFA Metal, серебристый - фото 3
  • Стринги со сменными шарами, TOYFA Metal, серебристый - фото 4
  • Стринги со сменными шарами, TOYFA Metal, серебристый - фото 5
  • Стринги со сменными шарами, TOYFA Metal, серебристый - фото 6
  • Стринги со сменными шарами, TOYFA Metal, серебристый - фото 7
  • Стринги со сменными шарами, TOYFA Metal, серебристый - фото 8
Стринги со сменными шарами, TOYFA Metal, серебристый - фото 1
Стринги со сменными шарами, TOYFA Metal, серебристый - фото 2
Стринги со сменными шарами, TOYFA Metal, серебристый - фото 3
Стринги со сменными шарами, TOYFA Metal, серебристый - фото 4
Стринги со сменными шарами, TOYFA Metal, серебристый - фото 5
Стринги со сменными шарами, TOYFA Metal, серебристый - фото 6
Стринги со сменными шарами, TOYFA Metal, серебристый - фото 7
Стринги со сменными шарами, TOYFA Metal, серебристый - фото 8
1 340 руб. 
1 690 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 313773
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендMetal by TOYFA
Тип товараЭротическое белье
Материалметалл
СтранаКитай
Типстринги
Цветсеребро
Хотите совместить ограничение свободы и стимуляцию вагинальной или анальной зоны? Эти бондажные стринги подойдут любому. Положение шарика можно адаптировать под любое строение тела, т.к. он двигается вдоль направляющей. В комплекте два сменных шарика разных диаметров. Ваш выбор - какой размер предпочесть и как использовать: анально или вагинально. Этот девайс - основа для вашей фантазии и наслаждения!


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Самовывоз невозможен
Стринги со сменными шарами, TOYFA Metal, серебристый - этот товар вы можете купить по цене 1340 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Казани.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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