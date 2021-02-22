Туалетная вода с афродизиаками RUF Hypno Love для мужчин, 50 мл

Мужская туалетная вода с феромонами RUF HYPNO LOVE for Man – залог вашей привлекательности и притягательности, поскольку феромоны – производные мужских и женских половых гормонов. Принцип их действия естественен, как и сама природа: концентрат феромонов, выделяясь в окружающую среду и воздействуя на подсознание человека, направляет сигнал о вашей сексуальности. Все натурально, интуитивно и ненавязчиво. Карьерный рост и личная жизнь вам обеспечены, как и успех у окружающих, ведь вы интуитивно будоражите, восхищаете, притягиваете, маните. Мускусный аромат распространяет в воздухе атмосферу магнетизма, которая создает гипнотическую обстановку и оживляет женскую чувственность. Снимает барьеры и скованность в отношениях. Духи с феромонами - секретное оружие обольщения или прекрасный презент для любимого. Этот аромат поможет вам привлечь и соблазнить самую неприступную женщину. Семейство ароматов: мускусные, восточные древесные, цитрусовые, морские. Исполнен во Франции.